Медвежий угол

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    Мигранты мигрантам рознь. Пишите о нелегалах. Они беспредельничают. Остальные работают на благо нашей страны. На моей...Вопросов "что дел...

Вопросов "что делать?" народ уже не задает, а ждёт реальной защиты от мигрантского беспредела

Вопросов "что делать?" народ уже не задает, а ждёт реальной защиты от мигрантского беспредела

ПОРА ДОМОЙ: ПЯТЬ ИСТОРИЙ О ЖУТКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МИГРАНТОВ В РОССИИ В столице задержали мигранта, который подозревается в смерти двух человек.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Резерв пятой колонны. Замалчивают упорно. Значит, кому-то нужно. Интересно, кому? Сразу и не догадаешься.
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8 час.
Татьяна Романова
Давайте сами, что ли, кого-нибудь из Кремля прибьем, да хоть того же Хуснуллина, это он тварина чуркам шлюзы открыл.
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3 час.
ТБ
Татьяна Бут
Мигранты мигрантам рознь. Пишите о нелегалах. Они беспредельничают. Остальные работают на благо нашей страны. На моей площадке три квартиры снимают мигранты, люди и семейные и одинокие мужчины. Ведут себя очень корректно. Все работают.
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1 час.

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