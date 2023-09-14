ПОРА ДОМОЙ: ПЯТЬ ИСТОРИЙ О ЖУТКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МИГРАНТОВ В РОССИИ В столице задержали мигранта, который подозревается в смерти двух человек.
Вопросов "что делать?" народ уже не задает, а ждёт реальной защиты от мигрантского беспредела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Резерв пятой колонны. Замалчивают упорно. Значит, кому-то нужно. Интересно, кому? Сразу и не догадаешься.
Ответить
8 час.
Татьяна Романова
Давайте сами, что ли, кого-нибудь из Кремля прибьем, да хоть того же Хуснуллина, это он тварина чуркам шлюзы открыл.
Ответить
3 час.
ТБ
Татьяна Бут
Мигранты мигрантам рознь. Пишите о нелегалах. Они беспредельничают. Остальные работают на благо нашей страны. На моей площадке три квартиры снимают мигранты, люди и семейные и одинокие мужчины. Ведут себя очень корректно. Все работают.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии