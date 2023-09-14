Вопросов "что делать?" народ уже не задает, а ждёт реальной защиты от мигрантского беспредела

АЮ Александр Юткин Резерв пятой колонны. Замалчивают упорно. Значит, кому-то нужно. Интересно, кому? Сразу и не догадаешься.

Татьяна Романова Давайте сами, что ли, кого-нибудь из Кремля прибьем, да хоть того же Хуснуллина, это он тварина чуркам шлюзы открыл.