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Какими продуктами можно заменить красную икру к Новому году

Какими продуктами можно заменить красную икру к Новому году

Все мы знаем, что существует два вида икры: черная и красная. Если черную пробывали не все по причине запредельной дороговизны, то красную икру можно увидеть у многих наших соотечественников на новогоднем столе.

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