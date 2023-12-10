Какими продуктами можно заменить красную икру к Новому году

Все мы знаем, что существует два вида икры: черная и красная. Если черную пробывали не все по причине запредельной дороговизны, то красную икру можно увидеть у многих наших соотечественников на новогоднем столе.
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