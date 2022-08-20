Какие из российских яблок самые вкусные, надо ли чистить яблоки и еще 10 вопросов о главной фруктовой скрепе

Такой привычный с детства фрукт, как яблоко, вопросов вроде бы не вызывает. А зря — если начать их задавать, то выяснится, что яблоки не так просты, как кажется! Какие яблоки самые дорогие в мире?Многие считают, что дорогой сорт яблок — Секайичи.