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Какие из российских яблок самые вкусные, надо ли чистить яблоки и еще 10 вопросов о главной фруктовой скрепе

Какие из российских яблок самые вкусные, надо ли чистить яблоки и еще 10 вопросов о главной фруктовой скрепе

Такой привычный с детства фрукт, как яблоко, вопросов вроде бы не вызывает. А зря — если начать их задавать, то выяснится, что яблоки не так просты, как кажется! Какие яблоки самые дорогие в мире?Многие считают, что дорогой сорт яблок — Секайичи.

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