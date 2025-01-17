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Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Покупки Индией российского алюминия в октябре взлетели в 30 раз в годовом выражении и почти вчетверо в месячном, больше всего импортировалась алюминиевая проволока, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.

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