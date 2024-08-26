Депутат Федяев: в сентябре поменяются правила установки камер на дорогах

Осенью в России вступят в силу изменения по установке дорожных камер. Об этом предупредил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, как сообщают "Известия" со ссылкой на "РИА Новости".
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