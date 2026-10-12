В Новосибирске судят двоих за поджог склада на 8,95 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование дела о поджоге склада строительной химии на улице Королева, ущерб от которого составил 8,95 млн рублей.
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