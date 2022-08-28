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Миллионам пенсионерам увеличат пенсию уже с 3 сентября – кого затронет

Миллионам пенсионерам увеличат пенсию уже с 3 сентября – кого затронет

ПФР разъяснил об увеличении пенсионных выплат для ряда россиян почтенного возраста. Гарантированно 14 440 рублей получат пожилые граждане страны, начиная с 3 сентября, при этом никаких заявлений подавать не надо.

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