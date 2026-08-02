Власти российского региона рассказали о моделях сбитых за выходные БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем официальном Telegram-канале рассказал о моделях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были сбиты над регионом с 1 по 2 августа.