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Суперфинал чемпионата России. 3-й тур. Горячкина уступила Алексеенко, Витюгов обыграл Федосеева, другие партии

Сегодня прошел третий тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.  Суперфинал чемпионата России Уфа Открытый турнир 3-й тур Павел Понкратов – Максим Матлаков – 0,5:0,5 Александр Мотылев – Дмитрий Андрейкин – 0,5:0,5 Кирилл Алексеенко – Александра Горячкина – 1:0 Никита Витюгов – Владимир Федосеев – 1:0 Андрей Есипенко – Александр Предке – 0,5:0,5 Александр Рахманов – Максим Чигаев – 0,5:0,5 Турнирное положение: Алексеенко – 2,5, Витюгов – 2, Чигаев, Матлаков, Рахманов, Федосеев, Горячкина, Понкратов, Есипенко, Андрейкин – по 1,5, Предке – 1, Мотылев – 0,5.

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