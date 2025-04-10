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«Эти страны звонят нам и целуют меня в зад»: Трамп похвастался успехами в тарифной войне со всем миром

«Эти страны звонят нам и целуют меня в зад»: Трамп похвастался успехами в тарифной войне со всем миром

Политнавигатор NBC пишет о выступлении Дональда Трампа на вечере республиканской партии Там президент США заявил, что добился своего, введя жесткие таможенные тарифы против зарубежных стран.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ГЕИ ЗВОНЯТ?!
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13 час.
Eduard
Не врет!
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12 час.
Надежда
Запад еще хорохорится, пытается делать &quot;хорошую мину при плохой игре&quot;, но это дело времени. Недаром хитросделанные американские аферисты 80 лет затаскивали в свои сети весь мир, в том числе и евроопу. Золотовалютные запасы все  добровольно сдали штатам, все высокие посты в ЕС заняты воспитанниками вурдалака сороса, которые продолжают разорять свои страны в угоду фашингтону...
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11 час.
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