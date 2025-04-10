Надежда

Запад еще хорохорится, пытается делать "хорошую мину при плохой игре", но это дело времени. Недаром хитросделанные американские аферисты 80 лет затаскивали в свои сети весь мир, в том числе и евроопу. Золотовалютные запасы все добровольно сдали штатам, все высокие посты в ЕС заняты воспитанниками вурдалака сороса, которые продолжают разорять свои страны в угоду фашингтону...