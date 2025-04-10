«Эти страны звонят нам и целуют меня в зад»: Трамп похвастался успехами в тарифной войне со всем миром

Политнавигатор NBC пишет о выступлении Дональда Трампа на вечере республиканской партии Там президент США заявил, что добился своего, введя жесткие таможенные тарифы против зарубежных стран.
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