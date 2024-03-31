В транспортном блоке мэрии Екатеринбурга нашли огромную финансовую дыру

В «Специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии» (СМЭП), которое находится в ведении мэрии Екатеринбурга и занимается изготовлением дорожных знаков, нашли серьезные финансовые нарушения и задолженность.
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