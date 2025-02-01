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  • Дмитрий Боев
    А что, писать больше совсем не о чем и не о ком? Зачем бабущку лохматить?Сколько зарабатыв...
  • serga sv
    из петуха павлина не получитсяКиркоров может ли...
  • саша
    Ему еще детей нужно дорастить до уровня условной "звездности"....вот он и "лезет" из окна в дверь и обратно.Киркоров может ли...

Почему Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

Почему Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

На днях теннисистка Анна Курникова вновь оказалась в центре внимания, когда впервые за долгое время появилась на публике в инвалидном кресле, сопровождаясь своих дочерей, отцом которых является певец Энрике Иглесиас.

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