Почему Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

На днях теннисистка Анна Курникова вновь оказалась в центре внимания, когда впервые за долгое время появилась на публике в инвалидном кресле, сопровождаясь своих дочерей, отцом которых является певец Энрике Иглесиас.
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