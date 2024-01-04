Страны Запада разрушают собственные экономики, вводя санкции в отношении России. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
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