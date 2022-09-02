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Небензя попросил Гутерриша оказать воздействие на руководство США

Небензя попросил Гутерриша оказать воздействие на руководство США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 2 сентября обратился с просьбой к генсеку ООН Антониу Гутеррешу побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, – сообщает РИА Новости В письме, направленном на имя генерального секретаря ООН говорится: «Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам, которые должны остановиться в Нью-Йорке для освещения визита нашего министра иностранных дел.

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