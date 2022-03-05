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Чемпионат России. ЦСКА против «Нижнего Новгорода», «Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

20-й тур РПЛ стартует в субботу матчем ЦСКА – «Нижний Новгород». В воскресенье «Локомотив» принимает «Химки», «Динамо» сразится со «Спартаком».

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