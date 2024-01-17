В Башкирии защитник горы Куштау Алсынов получил четыре года колонии

Судом установил, что 28 апреля 2023 года Алчинов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».
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