В Смоленской области закончился ремонт дороги Демидов-Рудня

Работы по приведению дорожного полотна на участке в Смоленской области велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Ремонт дороги Демидов-Рудня в Смоленской области завершён, сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор».
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