В Петербурге осудят участников инсценировки угона застрахованного и оформленного в лизинг кроссовера

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых членов организованной группы, инсценировавших хищение застрахованной и оформленной в лизинг машины для того, чтобы завладеть страховыми выплатами.