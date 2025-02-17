В Петербурге осудят участников инсценировки угона застрахованного и оформленного в лизинг кроссовера

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых членов организованной группы, инсценировавших хищение застрахованной и оформленной в лизинг машины для того, чтобы завладеть страховыми выплатами.
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