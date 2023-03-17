Рядовые вкладчики американских банков за несколько дней потеряли не менее четверти триллиона долларов

В США продолжается банковская лихорадка. Стало известно о том, что рекордное обрушение акций за всю историю его существования зафиксировано в отношении Первого Республиканского банка (FRB).
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