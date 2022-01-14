Появился отчет по которому хакеры из С. Кореи украли криптовалюту на 400 млн

Северокорейские хакеры украли цифровых активов на сумму почти 400 миллионов долларов в ходе как минимум семи атак на криптовалютные платформы в 2021 году, говорится в отчете компании по анализу блокчейнов Chainalysis, 14 января сообщает ВВС.