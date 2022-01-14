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Появился отчет по которому хакеры из С. Кореи украли криптовалюту на 400 млн

Появился отчет по которому хакеры из С. Кореи украли криптовалюту на 400 млн

Северокорейские хакеры украли цифровых активов на сумму почти 400 миллионов долларов в ходе как минимум семи атак на криптовалютные платформы в 2021 году, говорится в отчете компании по анализу блокчейнов Chainalysis, 14 января сообщает ВВС.

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