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Нижегородская правда

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Как Нижегородская область стала магнитом для технологических компаний

Как Нижегородская область стала магнитом для технологических компаний

Нижегородская область уверенно закрепляет за собой статус одного из главных технологических хабов страны.

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