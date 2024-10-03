Мужчину, пришедшего голым в Wildberries во Владивостоке, отправили на лечение

Мужчина, который голым приходил в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке, передан в специализированное заведение для прохождения лечения, заявили в управлении МВД России по Приморскому краю.
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