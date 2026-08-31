«Изнеможение и напряжение»: РФ изматывает Украину новой тактикой ударов – NYT

Россия изматывает Киев новой тактикой – непрерывными волнами беспилотников. Об этом пишет американская газета The New York Times.
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