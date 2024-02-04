Аварию на водопроводе устраняют в центре Нижнего Новгорода

ЧП произошло сегодня утром, 4 февраля, возле дома №16 на улице Большая Печерская. Бригада Нижегородского Водоканала оперативно прибыла на место, приступила к восстановительным работам и устранению утечки.
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