Один под минометным обстрелом: в МО восхитились подвигом младшего сержанта Шубина

В Минобороны России рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина на Южнодонецком направлении.Под плотным минометным огнем противника младший сержант Егор Шубин смог добыть координаты артиллерии противника и передать эти данные в командный пункт.
В Минобороны России рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина на Южнодонецком направлении.Под плотным минометным огнем противника младший сержант Егор Шубин смог добыть координаты артиллерии противника и передать эти данные в командный пункт.
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