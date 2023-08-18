Царьград

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Один под минометным обстрелом: в МО восхитились подвигом младшего сержанта Шубина

Один под минометным обстрелом: в МО восхитились подвигом младшего сержанта Шубина

В Минобороны России рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина на Южнодонецком направлении.Под плотным минометным огнем противника младший сержант Егор Шубин смог добыть координаты артиллерии противника и передать эти данные в командный пункт.

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