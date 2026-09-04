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Пятый канал

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«Как в 90-е»: жену Павла Деревянко шантажируют из-за аккаунта в соцсети

«Как в 90-е»: жену Павла Деревянко шантажируют из-за аккаунта в соцсети

Аккаунт жены актера Павла Деревянко Зою взломали мошенники и начали вымогать деньги за его возврат. Об этом супруги рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.

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