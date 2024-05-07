NASA: первый пилотируемый корабль Starliner может отправиться к МКС до конца недели

Запуск первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), который был отложен после отмены запланированного старта 6 мая, может произойти до конца текущей недели.
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