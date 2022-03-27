SportForumLive-2022 — 30 и 31 марта в Москве

Цифровая трансформация, риски и перспективы развития спортивной отрасли в России станут важнейшими дискуссионными темами международного конгрессно-выставочного мероприятия SportForumLive, проводимого Министерством спорта РФ под девизом «Мы вместе.
Цифровая трансформация, риски и перспективы развития спортивной отрасли в России станут важнейшими дискуссионными темами международного конгрессно-выставочного мероприятия SportForumLive, проводимого Министерством спорта РФ под девизом «Мы вместе.
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