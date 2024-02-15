Эксперты объяснили, грозит ли нижегородцам дефицит бананов и яблок

В Нижнем Новгороде начали дорожать бананы – их цена достигла 150 рублей за килограмм. Дело в том, что Россельхознадзор приостановил поставки из Эквадора, а ведь именно эта страна является крупнейшим банановым поставщиком для России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии