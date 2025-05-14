ГОТОВИМСЯ к ЕГЭ. Про ЕГЭ Вам лучше знать заранее: В этот день ВСЕ школьники - «жульё», Будут проверять НЕ только знания, Но еще и НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ! ✍Андрей Ситнянский.
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ГОТОВИМСЯ к ЕГЭ. Про ЕГЭ Вам лучше знать заранее: В этот день ВСЕ школьники - «жульё», Будут проверять НЕ только знания, Но еще и НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ! ✍Андрей Ситнянский.