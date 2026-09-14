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Царьград

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Фадеев: Материалы СПЧ пригодятся для судов после победы России

Фадеев: Материалы СПЧ пригодятся для судов после победы России

Совет при президенте России задокументировал более 25 тыс. атак ВСУ на мирные объекты. Глава Совета Валерий Фадеев считает, что материалы понадобятся для судов после победы России.

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