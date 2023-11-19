Член СПЧ Брод обратится к омбудсмену Москальковой по делу художницы Скочиленко

Евгений Луговцев

Ей ещё из ресторана заказы привозить. Они врачи и защитники видимо думают что на зоне все с богатырским здоровьем, а она одна такая. Эта художница от слова худо сама туда рвалась из всех сил. За что боролась на то и напоролась. Её ведь туда никто за волосы и язык не тащил. Что сейчас её откармливать там. Посидит поумнеет. Как говорится не доходит через голову дойдёт через желудок. Ума нет считай калека.