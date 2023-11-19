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Член СПЧ Брод обратится к омбудсмену Москальковой по делу художницы Скочиленко

Член СПЧ Брод обратится к омбудсмену Москальковой по делу художницы Скочиленко

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что он обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой в связи с проблемой обеспечения художницы Александры Скочиленко достаточным питанием в колонии.

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Ей ещё из ресторана заказы привозить. Они врачи и защитники видимо думают что на зоне все с богатырским здоровьем, а она одна такая. Эта художница от слова худо сама туда рвалась из всех сил. За что боролась на то и напоролась. Её ведь туда никто за волосы и язык не тащил. Что сейчас её откармливать там. Посидит поумнеет. Как говорится не доходит через голову дойдёт через желудок. Ума нет считай калека.
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