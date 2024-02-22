Лукашенко на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани: Наперад у будучыню, сябры!

Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. На мероприятии также присутствовали президенты России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и делегации из других государств.
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