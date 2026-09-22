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Спорт Уик-Энд

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Почему так важно решение FIS о допуске атлетов из ЦСКА

Почему так важно решение FIS о допуске атлетов из ЦСКА

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) убрала из регламента пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами, сообщается на сайте организации.

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