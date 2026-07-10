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АиФ Кухня

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При каких болезнях лучше есть бруснику, а при каких — клюкву?

При каких болезнях лучше есть бруснику, а при каких — клюкву?

Брусника и клюква — признанные народные целители, но их действие на организм принципиально разное. Обе ягоды богаты витаминами, органическими кислотами и антиоксидантами, однако их терапевтические профили заметно расходятся.

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