При каких болезнях лучше есть бруснику, а при каких — клюкву?

Брусника и клюква — признанные народные целители, но их действие на организм принципиально разное. Обе ягоды богаты витаминами, органическими кислотами и антиоксидантами, однако их терапевтические профили заметно расходятся.
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