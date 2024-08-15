Стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова

В квартире в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. По данным РИА Новости, там проживает семья одного из руководителей Грязинского пищевого комбината Эльвиры Смирновой.
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