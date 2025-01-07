Политика как он...
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Политика как она есть

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BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из которых находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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