BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из которых находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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