Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя

В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра.
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