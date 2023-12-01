Вот и осень пролетела...

ВН

Валерий Николаевич

Автор, хорошо что теперь снарядов для СВО хватает, и теперь даже показывают иногда как Шойгу дает очень ценные указания. А почему? А потому, что в свое время Е.В. Пригожин об этих проблемах практически матом разъяснял везде, где мог. А вот Кирюши Столярова, зятя (говорят, бывшего) Сергея Кужугетовича как раз не хватает с его "булками" и прочими бицепсами. А почему? А опять Пригожин!