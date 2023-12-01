Ватная пропагандаНу что, осень завершилась. Можно подводить промежуточные итоги. Россия С российской экономикой всё хорошо.
Вот и осень пролетела...
Комментарии
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vodyanoy40mailru Гоголев
(а как одного лысого не стало, так и крики «где снаряды?» прекратились).автор пидор!
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6 час.
людмила иванова
Пригожина не трогайте. Завидуйте молча
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор, хорошо что теперь снарядов для СВО хватает, и теперь даже показывают иногда как Шойгу дает очень ценные указания. А почему? А потому, что в свое время Е.В. Пригожин об этих проблемах практически матом разъяснял везде, где мог. А вот Кирюши Столярова, зятя (говорят, бывшего) Сергея Кужугетовича как раз не хватает с его "булками" и прочими бицепсами. А почему? А опять Пригожин!
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2 час.
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