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Дочь Славы — о секретах преображения своей мамы: «Она не пропускает ни дня»

Дочь Славы — о секретах преображения своей мамы: «Она не пропускает ни дня»

Певица несколько месяцев назад отказалась от вредных привычек и поменяла образ жизни. Певица Слава Личный архивВесной этого года певица Слава объявила о том, что ей срочно нужна пауза в творческой деятельности.

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