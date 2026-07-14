Дочь Славы — о секретах преображения своей мамы: «Она не пропускает ни дня»

Певица несколько месяцев назад отказалась от вредных привычек и поменяла образ жизни. Певица Слава Личный архивВесной этого года певица Слава объявила о том, что ей срочно нужна пауза в творческой деятельности.
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