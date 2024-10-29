На повторных торгах не удалось найти покупателя на корпуса Института Вавилова

Высокая цена и строгие требования по охране памятников могут отпугивать потенциальных покупателей Покупателя на корпуса Института Вавилова вновь не удалось найти, сообщает организатор аукциона «РТ-Капитал».
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