Глава МИД Ван И: Китай старается проложить путь к мирным переговорам по Украине

Пекин старается проложить путь к мирным переговорам по Украине. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
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