А расскажите какие "ужасы" Вас больше всего "доставали" в СССР?

Наша позицияИсторияА расскажите какие "ужасы" Вас больше всего "доставали" в СССР? С некоторых пор ,очень люблю слушать рассказы "стариков" 80-х годов рождения, про страхи и ужасы в СССР.Вернуться к статье234НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевДа, партноменклатура, профсоюзные деятели и комсомольские важаки конечно жрали в два горла, спецпайки, столы заказов да и руководители предприятий и баз им перли. За ними не отставали заведующие базами, складами, магазинами. Эти тоже жрали от пуза. А вот остальной народ на объедках жил, от зарплаты до зарплаты. Если повезет и вдруг что то выбросят и если в очереди достоишься, то может тоже к празднику что то хапнешь, если денег хватит. А вот совсем плохо было на селе, за трудодни нихрена не продавали, а потому в деревню особенно ничего и не везли, некому покупать, одни нищие.ВМВладимир МинаковА о какой партноменклатуре Вы изволили сказать? Первый секретарь райкома имел ставку 200 рублей, второй - 180, третий - 170. Завотделом - 150...160, инструкторы - 135...150 рублей. Никаких спецпайков не было. Но на предприятиях, находящихся на подведомственной территории, для всего коллектива брали под реализацию ( т.е., покупали) продуктовые товары, особенно к праздникам. Иметь автомобиль в личной собственности - не разрешалось. За покупку авто ( Москвич), на вторичном рынке, завпромышленным отделом получил выговор. Начальник отделения Энергосбыта, за покупку Жигули 2101, по очереди в ПЭО, без согласования с горкомом, чуть не вылетел с работы, но отделался строгачом... А вот профсоюзы ( не первичные организации, а Облсовпроф), на жизнь не обижались - председатель имел ставку 550 рублей, льготные загрантуристические поездки ( в т.ч. в составе делегаций - бесплатно), санаторно-курортные путёвки и возможность их приятного распределения. Что было - то было...ГМГеоргий МихалевЧто, из бывших? Будете мне рассказsвать как жила парноменклатура? Вы что, в самом деле думаете что всех истребили и никто не остался, кто помнит как все было на самом деле, а не по вашим написанным декларациям? И дачи обкомовские видел и бывал на них, и служебный транспорт с водителями. Для кого Вы тут пургу метете, я же не 80-го года рождения.Silver KontПиздеть не надо, в некоторых сельпо был такой товар, что и вкрупных универмагах не продавался. Во второй половине 70-х--- начале 80-х в Алтайском крае, Смоленском районе, были кожаные зимние пальто югославского производства, финские сапоги, немецкие джинсы. Продукция мясная и молочная была, продукция Бийского мясокомбината чего стоила... А молочка Горного Алтая славилась на всю страну, молоко яков - ёёё было, сыр "Советский" чего стоил...ГМГеоргий МихалевС базы "Райпотребсоюза" для блатных завезли, раз в год, я так тоже покупал, было дело. Через городской магазин нельзя было, нужно было галочку поставить, что в село отвезли. И молоко твое, только тебе было известно, по всей стране хер кто знал про твой завод, на бутылках у нас не писали никогда про твой завод, да и кто там будет в очереди с 5-ти утра рассматривать чье там молоко. Взял и уже счастлив.Леонид Попивняк.......ну отвечу))))....дружбан с геологического факультета универа был на практике летом где то в Алтайском крае.....и придя в местный сельпо увидели кофе в зёрнах в продаже....)))).....начали скупать потихоньку....ну чтоб не вызывать ажиотаж.....))))...на что местные им сказали......плохая крупа..зря покупаете..)))))ВМВладимир МинаковНет, не из "бывших", в партии тоже не состоял. Но мой сосед по площадке квартиры был первым секретарём райкома, а два товарища ( не друга) по гаражам, были инструкторами в райкоме, вместе могли пузырь уговорить... Один из них и получил " по тыкве" за купленное б/у авто... На момент распада Союза мне уже было 40 лет, вполне сознательный возраст...Леонид ПопивнякВолодя! Вы сами верите в то что написали????....первый секретарь райкома 200 рублей...)))))ГМГеоргий МихалевЗа что он по тыкве получил, мы не узнаем. И на что и как он жил, с соседом по гаражу обсуждать бы не стал. Это были еще те "товарищи", перли и шифровались. Так положено было, сажали не за то, что они тащили, а за то, что попались. Это же Вам не сегодняшний день, когда прут из бюджета и не скрывают.ВМВладимир МинаковЛёня, не только верю, но и точно знаю оклады по штатному расписанию райкома в 1980 году - так получилось. Кстати, председатель горисполкома получал 320 рублей, а инструкторы исполкома - 115...150 рублей... Власть-то была советская, а партия была лишь руководящим и направляющим органом, со своим отдельным партийным бюджетом...Олег СамойловА КАКИЕ туфли женские можно было купить в забытых Богом деревнях Сибири! Много-много лет назад, году так в 1963 или 1964 занесло нас с родителями в деревушк, нзвания ее я не знал никогда и не помнил, но знаю, что находиась деревушка где-то на границе Томской и Новосибирской областей. Так вот, зашли в магазинчишко деревенский, где кирзовые сапоги от 46 размера, фуфайки 64 и выше, шапки солдатские, лейки и ведра оцинкованные. И, о чудо, стоят в углу сапожки и туфельки 37 размера! И написано на этих туфельках и сапожках нерусскими букаффкамЕ! Мама почитала и обомлела - ФРАНЦИЯ! Спрашивает продавщицу, а как часто и как много привозят вам такую обувь? Ой, девонька, ты чО?! Это говно стоит тутачки уже третий год! Кому оне надобны? На поле не пойдешь, н танцы - тоже! Да и дорогие они! Уже какой раз уценку сделали, а все никак не возьмет никто! Мама купила эти сапожки почти за 50, если не ошибаюсь, рублей и туфельки почти за сотню, благо деньги были, полгода как докторскую защитили она и отец! И ведь в деревеньки бывало завозили такой товар,что в городе и не снился! Вот только КОМУ и ЗАЧЕМ всё это надо было?Игорь КузнецовСегодня намного лучше. Абрамович,Потанин в "пятерочке" закупаются,а думцы в столовой едят.Леонид Попивняк....Хотелось бы узнать сколько лет безымянному авторишке????....17-18-ть????....желание хайпануть???( эт так сейчас называется)))))))....ну давай малолетка я тебе расскажу историю.....1980-й год.....в Москву ни кого не пускали.....Олимпиада же.....но у нас были билеты купленные отстояв в очереди шесть часов Москва-Владивосток....к родне летели раз в восемь лет......в Москве....два часа в очереди чтоб купить три коробки конфет "Осенний Вальс" фабрики "РотФронт"......три часа в в очереди чтоб купить три кг. зелёных бананов.....всё чтоб родню во Владивостоке подарками порадовать......и не нужно мне рассказывать что каждый товаровед продуктового магазина в СССР жил хорошо и на одну зарплату......как и рабочий на зароде.....на работе ты не гость - укради хотя бы гвоздь......)))))))ВМВладимир Минаков"на работе ты не гость - укради хотя бы гвоздь..." ............... Леонид! И смех, и грех. На обувной фабрике так случилось, что гвозди необходимого размера закончились, снабжение плохо сработало, была угроза остановки конвейера. А план горит. И директор пришёл и попросил работников этого цеха - принести нужные гвозди из дома, потом возьмёте... Цех работал три дня на "давальческом" материале... А так - шили себе тапки на заготовительном потоке, в пошивочном приклеивали подошву... Все в семье были тапочками обеспечены... Не гвоздями едиными...Леонид ПопивнякВолодя! Вот даже не сколько не сомневаюсь......)))))....было и такое..)))))....когда план горит и премия под вопросом....наш народ на многое способен)))))))IgorЧто за обувь была на гвоздях,сапоги что ли?Какой год?Помню на гвоздях только хромовые парадные и повседневные говнодавы в середине 70-х в мореходке.В магазинах ширпотреб или прошитый,или клееный.ГМГеоргий МихалевНаверное каблуки.)))Олег СамойловОй! Во как! "...в магазине пахло едой!!!.."! КАКОЙ едой? В рыбном отделе вояло полупротухшей рыбой, которая называлась "селедка иваси", килька и хек серебристый, в мясном отделе ароматы испускала немытая десятилетиями колода и прекрасная "синяя птица"! В овощных отделах и магазинах особенно великолепно чувствовался "запах" и "аромат" тухлой капусты и гнилой картошки!Леонид Попивняк......забыли усохшую свёклу и морскую капусту в банках.....))))ВМВладимир МинаковОлег! Просто разговор идёт о разных периодах того времени и правлении разных личностей, разных регионов страны. Если говорить о правлении Брежнева - то с высоты этих дней, после пережитых Андропова, Черненко, Горбатого, Ельцина, проанализировав их деяния и экономическое состояние страны и народа, я могу утверждать, что тогда, при Ильиче, мы жили, а потом - выживали... В Одессе во всех продуктовых магазинах 1972...82 годы колбасы были на выбор - Отдельная 2,10 руб/кг, Докторская - 2.20;. Любительская - 2,80;, Московская - 3,60;, Охотничья - 5,50. Ставрида холодного и горячего копчения - 1,90 руб/кг. Водка Российская - 3,62; Столичная - 4,12 руб/пузырь.Олег СамойловВот Владимиру бы Минакову из игнора вылезти и потом в общение вступать - не пробовал? А теперь поехали про "...В Одессе во всех продуктовых магазинах 1972...82 годы колбасы были на выбор - Отдельная 2,10 руб/кг, Докторская - 2.20;. Любительская - 2,80;, Московская - 3,60;, Охотничья - 5,50. Ставрида холодного и горячего копчения - 1,90 руб/кг. Водка Российская - 3,62; Столичная - 4,12 руб/пузырь." - Одесса несколько от Новосибирска тех годов отличалась! В 1972 году в феврале в Новосибирск некто БрежнЁв должОн был заехать, с "народом пообщаться", посмотреть, КАК живут сибиряки. А тут я в отпуск в первый изучилища приехал. Идем мы по улочке Титова с моей будущей супругой, захадим в магазинчик под названием Гастроном, шоколадку купить, а тут, о чудо, МЯСО в мясном отделе! И народу НИКОГО! Я к торговке, что в хлатике беленьком накрахмаленном, а мяса МОЖНО купить? НЕТ, говорит! Вот БрежнЁв уедет, тогда покупай! А щьщяз - НЕВЕЛЕНО! Про колбасы - отец из Москвы, когда в командировку ездил, привозил! Это были праздники! Но водка была! И даже спирт был питьевой, 75%! По 5.30 за 0.5! И, что интересно, НЕ брали его! Все норовили водовку за 3.12 взять, ибо к тоу времени по 2.87 уже в тираж вышла, перестали ее выпускать! Посему, сравнивать Одессу и Новосибирск - это примерно то же, что сравнивать нынешнее время и прекрасное будущее будуЮщеВА!IgorОлег,в конце 70-х на восточном берегу Каспия в зачуханных песчаных городках типа Баутино,Бекдаш, можно было купить зелёный горошек "Глобус", чёрный молотый перец,кофе,паштеты в баночках,финские плащи и пальто,югославские и чешские туфли,кубинские сигары и ром "Гавана клаб",египетские сигареты и бальзам "Абу Симбел".Местный народ всё это отвергал за ненадобностью.А с мясом,маслом,свежими фруктами и овощами были большие проблемы.Пресную питьевую воду доставляли танкерами.Мытьевая была опреснённая из Шевченко (Актау).ВГВиктор ГутманОб "ужасах" советского времени. С автором статьи согласен полностью, подтверждаю примерами моей жизни. В 1967 отслужил в СА (г. Красноярск), вернулся в Крым, поступил на работу в кузнечный цех Севморзавода (г. Севастополь), восстановился на 2-й курс СПИ (меня с заочного обучения в 1964 призвали), учился на вечернем бесплатно, зарабатывал неплохо. В заводской столовой комплексный обед (первое, второе, сметана, чай или компот) стоил 60 коп. Будучи уже инженером, получал 180 руб. Трехкомнатную квартиру в новом доме в 1975 в Севастополе получил (о, ужас!) бесплатно, получая 180 рублей, платил за жилье и коммунальные услуги что-то на уровне 10 рублей. Не шиковали, но проблем с продуктами, питанием, одеждой, обувью в семье не было. В 1980 бесплатно (о, ужас!) получил земельный участок в СТ "Утес". Бесплатно закончил СПИ, затем партийно-хозяйственный факультет Университета марксизма-ленинизма, несколько курсов, высших и обычных, по экономике и управлению народным хозяйством, по патентоведению, в Калининграде - по курсу главных инженеров судоремонтных предприятий. Лечение бесплатное, дом отдыха (Конча-Заспа), санатории в Сочи и Краснодаре (с женой) почти бесплатно (за счет профсоюза). Для двух детей - детские садики, затем школа (о, ужас!) тоже бесплатно. Для детей по два летних месяца в пионерских лагерях на берегу моря (о, ужас!) тоже бесплатно. Спорт: разрядник по 12 видам спорта, член команды Севморзавода- чемпиона города Севастополя по волейболу. В свободное от работы время - шахматы с братом, с друзьями, в команде 54 Механического завода на Спартакиадах Строительного управления ЧФ. Будучи зам. гл. инженера 54 МЗ и в связи с особенностями моих должностных обязанностей, много ездил по стране на другие заводы, самолетом или поездом. С собой - всегда шахматы, и не было случая, чтобы в вагоне поезда не нашлось несколько любителей шахмат. Важно было у людей постоянное чувство собственного достоинства, значимости, уверенности в завтрашнем дне. Конечно, были и какие-то временные трудности и неудобства (в какой стране их не было или нет!), однако злобно охаивающие здесь советскую власть Георгий Михалев и Олег Самойлов гипертрофировано возводят их в сплошной негатив. И им, и другим таким же антисоветчикам необходимо давать отпор, разбивать их антисоветскую сущность и их пасквили на советскую власть, на коммунистов, руководивших страной.Комментировать
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