Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его ответ на запрос издания Live24. Журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что в российских колониях больше не проводится набор в ЧВК «Вагнер».
Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его ответ на запрос издания Live24. Журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что в российских колониях больше не проводится набор в ЧВК «Вагнер».
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