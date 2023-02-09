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Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала его ответ на запрос издания Live24. Журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что в российских колониях больше не проводится набор в ЧВК «Вагнер».

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