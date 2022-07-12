Провокация боем

То, что происходит в последние часы в Новой Каховке Херсонской области, которая подвергаются обстрелам ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, в Запорожской области и вообще на Украине, очень похоже на провокацию боем.
То, что происходит в последние часы в Новой Каховке Херсонской области, которая подвергаются обстрелам ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, в Запорожской области и вообще на Украине, очень похоже на провокацию боем.
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