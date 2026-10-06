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Татар-информ

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Рифкат Минниханов обозначил приоритеты работы Академии наук

Рифкат Минниханов обозначил приоритеты работы Академии наук

Академия наук Татарстана, которой завтра исполняется 35 лет, за эти годы прошла путь от исследовательского центра к стратегическому интегратору науки и производства, обеспечивая опережающее развитие региона через технологии, гуманитарную политику и кадровую поддержку.

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