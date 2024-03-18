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Крымская газета

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Шеремет о днях «Крымской весны»: напряжение было таким, что день воспринимался как месяц

Шеремет о днях «Крымской весны»: напряжение было таким, что день воспринимался как месяц

Для народного ополчения дни Крымской весны были самыми напряженными – фактически вновь созданным формированиями пришлось взять на себя функции правоохранительных органов, в том числе, во время проведения мартовского референдума.

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