Минимальные цены на крепкий алкоголь в России вырастут с 1 июля

Минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия изменятся с 1 июля. Согласно приказу Минфина, розничная стоимость водки вырастет с 281 до 299 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк - до 556 рублей, на бренди - до 403 рублей.