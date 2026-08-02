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Спорт Уик-Энд

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Быстрый гол и результат «Зениту» принесут Соболев с Глушенковым - возможно, и с пенальти. «Оренбург» наверняка закроется и будет караулить контратаки

Быстрый гол и результат «Зениту» принесут Соболев с Глушенковым - возможно, и с пенальти. «Оренбург» наверняка закроется и будет караулить контратаки

«Не стоит сравнивать «Акрон» и «Оренбург» в контексте противостояния с «Зенитом» - это команды принципиально разного уровня, - делает прогноз на сегодняшний матч петербуржцев во 2-м туре чемпионата России в Оренбурге обозреватель портала Бобсоккер Алексей Андрианов.

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