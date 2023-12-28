Институт русофобии РАН чистит ряды: из ИФ уволен поддерживавший Донбасс и СВО ученый-философ Анатолий Черняев

Стало известно, что из Института философии РАН уволили завсектором русской философии, к.ф.н. Анатолия Черняева – единственного в этой организации философа, открыто выступавшего с национально ориентированных позиций, регулярно посещавшего Донбасс, участвовавшего там в научно-практических конференциях, поддерживавшего нашу армию в зоне СВО и т.